Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de planlanan gaz merkezi hakkında son açıklamalarda bulunarak geçtiğimiz yıl Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisi doğrultusunda Türkiye'de oluşturulacak gaz merkezinin Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasına dair gelişmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu yanıt verdiği projenin gerçekleşmesi için Rus ve Türk tarafları çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yakın zamanda anlaşmaya varılmasını umduğunu belirterek "Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır” dedi.

Putin’in Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde proje üzerinde bu yıl anlaşmaya varılabileceğini belirten Novak'ın yanı sıra Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurma önerisiyle ilgili "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez" şeklinde konuştu. “Rusya, Avrupa'ya enerji tedariki için hazır durumdadır ve artık top onlarda” diye de ekledi.