Hamas, Gazze'de direnişin sözcüsü olarak bilinmekte ve yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına karşılık olarak Gazze'deki Taylandlı esirlerin serbest bırakıldığını" bildirildi. İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında Filistin'e yönelik devam eden katliam saldırılarına karşı Hamas, dikkat çekici bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir açıklama yaparak uluslararası toplumun gündemine oturdu.

Esirler Serbest Bırakıldı!

Hamas'ın yazılı açıklamasına göre İzzeddin el-Kassam Tugayları, insani ara mutabakatı çerçevesinde 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. Aynı zamanda İsrail ordusu, Kızılhaç'tan aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen ateşkesten sonra her iki taraf da ellerindeki esirleri serbest bırakma sürecine girdi. Hamas, bu süreçte Gazze'deki Taylandlı esirleri özel bir vurguyla serbest bıraktıklarını ifade etti. Bu da Erdoğan'ın bölgesel diplomasisinin somut bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Filistin'deki olaylar uluslararası arenada büyük endişe yaratırken Türkiye'nin bu çerçevede oynadığı rolün önemi daha da belirginleşmiş durumdadır.