Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symond), “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa Üniversiteleri Sıralaması 2025” listesini yayımladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi ilk 500’e girerken; Türkiye vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sıradaki yerini korudu.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond), “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2025” listesini yayımladı. QS; Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi ve öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, sürdürülebilirlik puanı gibi ölçütleri temel alan QS; küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma gibi alanlarda katılan tüm üniversiteleri değerlendirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), geçen yıl 432 olan sıralamasında 21 basamak atlayarak 411’inci olurken; Türkiye’deki üniversiteler arasında 13’üncü sırada yer aldı. Vakıf üniversiteleri arasında ise Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından yer aldığı 4’üncü sıradaki yerini koruyarak önemli bir başarıya imza attı.

“Dünya Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İGÜ, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel ve akademik inovasyonlarla öne çıkarken; sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla da küresel ölçekte birçok başarıya sahip. İGÜ, “QS Avrupa-Batı Asya” kategorisinde ise 21’inci sıraya yerleşerek başarı ağını genişletti.