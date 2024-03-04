Enver Aysever ve Haluk Polat’ın birlikte kurguladığı, siyaset, komedi ve hicvi harmanlayan müzikal sahne gösterisi "Radikal Tahammülsüz", 15 Mart’ta Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne, 21 Mart Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi ve 22 Mart Perşembe Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Kabare geleneğiyle müzikalin iç içe geçtiği hiciv zengini "Radikal Tahammülsüz", izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ferhan Şensoy’un anısına Enver Aysever ve Haluk Polat’ın birlikte kurguladığı şakalı ve danslı sahne gösterisi Radikal Tahammülsüz, hem güldürüyor hem ağlatıyor, bolca düşündürüyor, zihinlere ve yüreklere dokunuyor. Tiyatrocu kimliğini "Modern Meddah" olarak tanımlayan Enver Aysever, her oyuna geçmişten ve bugünden yeni bölümler ekleyerek metni sürekli tazeliyor.

Oyuncu kadrosunda Alev Şengül, Didem Çimen, Elvan Torun, Esra Kaptan, Güneş Yüzak, Nurevşan Kırçiçek, Özgür Akbaba, Tarkan Koç’un yer aldığı, dans ve koreografisini Sibel Sürel’in hazırladığı, çekimlerini Sevra Baklacı’nın yaptığı, görsel tasarımlarını İrem Şanlı’nın hazırladığı, yapımcılığını ise Merve Bahtiyar’ın üstlendiği Radikal Tahammülsüz oyununun 15 Mart’ta Mall Of İstanbul Biletinial MOİ Sahne, 21 Mart’ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi ve 22 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek performanslarının biletleri, Türkiye’nin lider online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.