Ramazan ayında sağlıklı beslenme, spor, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak ve enerjinin dengeli bir şekilde korunmasının öneminden bahseden Dyt. Dila Abdik ramazanda sağlıklı beslenme ve aktif yaşam hakkında bilgi verdi. Dyt. Dila Abdik, “Ramazan ayında düzenli olarak hafif yürüyüşler, koşular veya evde yapılabilecek egzersizler gibi aktiviteler tercih edilebilir” dedi.

Ramazan’da sağlıklı beslenme; dengeli bir iftar ve sahur planlamasının üzerinde duran BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Diyetisyen Dila Abdik, “Sahur, oruca hazırlık için önemli bir öğündür. Tok tutan ve uzun süreli enerji sağlayan besinlerle dengeli bir sahur menüsü oluşturmak önemlidir. Protein ve lif açısından zengin gıdalar (yumurta, yoğurt, kepekli ekmek, vb. ), kompleks karbonhidratlar (yulaf ezmesi, bulgur pilavı vb.), sağlıklı yağlar (avokado, fındık, vb.) ve bol su içeren yiyecekler sahurda tercih edilmesi gerekir” açıklaması yaptı.

İftarın önemine de değinen Abdik, “İftar orucunuzu açmanın önemli bir anıdır ve dengeli bir beslenme planı burada da önemlidir. Çünkü iftarda hızlı bir şekilde kan şekerini dengeleyecek protein ve kompleks karbonhidratlar içeren bir öğün tüketmek gerekmektedir. Çorba, az yağlı protein kaynakları (tavuk, balık), bulgur pilavı gibi kompleks karbonhidratlar ve bol miktarda sebze içeren bir ana yemek tercih edilebilir. İftar sonrası hafif sütlü bir tatlı veya mevsim meyveleriyle öğün tamamlanabilir” şeklinde konuştu.

Sıvı Alımını İhmal Etmeyin

Abdik, iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek önemlidir. Orucunuzu açtıktan sonra taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları, ayran gibi alternatif sıvıları da beslenmenize eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu, vücudunuzun susuzluk riskini azaltır ve iftar sonrası su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, dedi.

Porsiyon Kontrolü

İftar ve sahurda porsiyon kontrolüne dikkat etmenin aşırı yeme riskini azalttığını ve sindirim sorunlarını önlediğini belirten Abdik, “İftar öğününde özellikle porsiyonları kontrol etmek, iftarda aşırı yemenin önüne geçer ve sindirim sistemini rahatlatır. Yemeklerde tabağınızın yarısını sebzelerle doldurmak, çeyrek kısmını protein kaynaklarıyla (et, tavuk, balık) ve kalan kısmını ise kompleks karbonhidratlarla (bulgur, pirinç, kepekli ekmek) doldurmak, dengeli bir iftar öğünü için idealdir. Sahurda da aynı dikkatle porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Tok tutan ve uzun süreli enerji sağlayan yiyecekleri tercih etmek, gün boyu açlık hissini azaltır ve sağlıklı bir denge sağlar” açıklaması yaptı.

Spor ve aktivite

Son olarak Abdik şunları söyledi:

“Ramazan ayında düzenli olarak hafif yürüyüşler, koşular veya evde yapılabilecek egzersizler gibi aktiviteler tercih edilebilir. Egzersiz için “doğru zaman” kişiden kişiye değişebilir. Kimileri için iftardan önce uygun olabilirken kimileri için ise iftardan sonrası daha uygundur. Önemli olan, vücudunuzu dinlemek ve aşırıya kaçmadan egzersiz yapmaktır. Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve spor, vücudunuzu ve zihninizi güçlü tutmanın anahtarlarıdır. Dengeli bir beslenme planı oluşturmak, tok tutan besinleri tercih etmek ve düzenli olarak hafif egzersizler yapmak, oruç tutarken sağlığınızı korumanıza, enerjinizi en üst düzeyde tutmanıza ve ibadetlerinizi daha verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olacaktır. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla dolu bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle