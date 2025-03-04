2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokullarda uygulanan "Temel Yaşam Becerileri" projesi kapsamında Çorlu’daki okullarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Çorlu Ural Özyiğit Anaokulu’nda da yaparak, yaşayarak öğrenmeyi destekleyen, yaşam becerisi çerçevesinde çocukların ellerinden, okul bahçesinde yer alan taş fırından "Ramazan Pidesi Ural Özyiğit’e etkinliği gerçekleştirildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Şube Müdürü Dursun Adar ve davetlilerin de katıldığı etkinlikte minik öğrenciler, Ramazan ayı dolayısıyla kendi elleriyle yaptıkları ramazan pidelerini misafirlere ikram ettiler.