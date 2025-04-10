Büyük tepki çeken olayın ardından soruşturma tamamlandı, Köksal'ın 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında, sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli toplu mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski CEO'su olan mağdur Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli mail gönderdiği, şüpheli Köksal'ın da bu maile cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli, toplu mail gönderdiği anlatıldı.

ARALARINDAKİ HİYERARŞİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan hayat tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde olduğu, şüphelinin şirketteki konumu, mağdurun CEO olarak görev yaptığı şirketin, şüphelinin CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Mağdur Ergün Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede, şirkette çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Vestel Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, daha önce gönderdiği mesajlar ile ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını, ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği aktarıldı.

Şüpheli Köksal'ın ise ifadesinde, söz konusu maili gruplarının iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını ancak yanlışlıkla tümünü cevapla kısmı seçildiği için tüm alıcılara mailin gönderildiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek bir çok kişiye mailin ulaştığını, söz konusu maili göndermekte ki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını, prosedürü gereği kutlama yapılacak durumlar ve bunların nasıl yapılacağının belli olduğunu, eleştirisinin de kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.