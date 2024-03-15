Turkcell, Ramazan ayında Salla Kazan hediyelerini iki katına çıkardığını duyurdu.

Turkcell, Ramazan ayına özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasıyla sevgi ve hoşgörünün, dayanışmanın arttığı bu dönemde paylaşımı çoğaltıyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell’liler Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan’da salladıkça ödüller kazanırken, kazandıkları interneti Turkcell’li yakınlarına hediye edebiliyor. Ramazan ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında, kullanıcılar her hafta Salla Kazan’dan kazandıkları internet haklarını ikiye katlayarak bir başka Turkcell’li yakınlarıyla paylaşabilecek. Bununla birlikte Turkcell de kazandıklarını paylaşan kullanıcılarına ayrıca internet hediye ediyor. Böylelikle paylaşmanın mutluluğu da iki katına çıkıyor.