Lvbel C5 ve Çakal, unutulmaz bir gece için aynı sahnede buluşuyor. 28 Temmuz’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Lvbel C5 ve Çakal, unutulmaz bir gece için aynı sahnede olacak. En sevilen şarkılar, eşsiz performanslar ve enerji dolu anların rap severlerle buluşacağı konser, 28 Temmuz’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek. Merakta beklenen konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.