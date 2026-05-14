Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan son toplantıda, önemli atamalara karar verildi. Yapılan atamalarda, çeşitli daire başkanlıklarında ve belediye hizmetlerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

İşte Yapılan Yeni Atamalar:

Cüneyt Taşkesen, Genel Sekreter Yardımcısı

Yılmaz Ekinci, Genel Sekreter Yardımcısı

Fuat Akın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Vekili

Süleyman Boylu, İtfaiye Dairesi Başkan Vekili

Muhammet Ali Akça, Park ve Bahçeler Daire Başkan Vekili

Habip Aslan, Emlak ve İstimlak Daire Başkan Vekili

Ömer Faruk Doğucü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkan Vekili

Aziz Elbas, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi

Osman Dikmen, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Malik Battal, Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili

İbrahim Ay, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili

Mehmet Aldemir, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Vekili

Ömer Can Kurtuluş, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Vekili