Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan son toplantıda, önemli atamalara karar verildi. Yapılan atamalarda, çeşitli daire başkanlıklarında ve belediye hizmetlerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
İşte Yapılan Yeni Atamalar:
Cüneyt Taşkesen, Genel Sekreter Yardımcısı
Yılmaz Ekinci, Genel Sekreter Yardımcısı
Fuat Akın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Vekili
Süleyman Boylu, İtfaiye Dairesi Başkan Vekili
Muhammet Ali Akça, Park ve Bahçeler Daire Başkan Vekili
Habip Aslan, Emlak ve İstimlak Daire Başkan Vekili
Ömer Faruk Doğucü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkan Vekili
Aziz Elbas, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi
Osman Dikmen, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Malik Battal, Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili
İbrahim Ay, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili
Mehmet Aldemir, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Vekili
Ömer Can Kurtuluş, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Vekili