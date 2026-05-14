İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilan da şu ifadelere yer verildi;

"İNEGÖLİCRA DAİRESİ

2024/7 İFLAS

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ

ALACAKLILARIN TOPLANTISININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Şifavet Veteriner Hekimlik Hizmetleri Hayvancılık Zirai İlaç Ve Zirai Mücadele Tıbbi Alet Ve Sarf Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tic. Sic.: 4698

Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Şifavet Veteriner Hekimlik Hizmetleri Hayvancılık Zirai İlaç Ve Zirai Mücadele Tıbbi Alet Ve Sarf Malzemeleri Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli İnegölİcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.

Sıraya ve alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların, ilandan itibaren 7 gün içinde İcra ve İflas Kanununun 235.maddesi hükmüne göre yapılması, gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına karşı konkordato teklif ettiğinden bu cihetin müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 18/06/2026 günü saat 14:30 da Ertuğrulgazi Mah Alanyurt Cad No : 16/1 Adliye Ek Hizmet Binası Denetim Serbestlik Konferans Salonu hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. (İc.İf.K.232,234,235) Yönetmelik Örnek No : 37"

"İNEGÖL

İCRA DAİRESİ

2024/5 İFLAS

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILARIN TOPLANTISININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : Özmin Nalburiye Ambalaj İnş. Taah. Taş. Gıda Tar. Hay. Sanayi Ve Tic. Ltd Şti Tic. Sic. 12156 Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Özmin Nalburiye Ambalaj İnşaat Taahhüt Taşımacılık Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli İnegölİcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.Sıraya ve alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların, ilandan itibaren 7 gün içinde İcra ve İflas Kanununun 235.maddesi hükmüne göre yapılması, gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına karşı konkordato teklif ettiğinden bu cihetin müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 18/06/2026 günü saat 13:30 da Ertuğrulgazi Mah Alanyurt Cad No : 16/1 Adliye Ek Hizmet Binası Denetim Serbestlik Konferans Salonu'nda hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. (İc.İf.K.232,234,235) Yönetmelik Örnek No : 37"