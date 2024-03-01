Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Rasim Öztekin, vefatının 3’üncü yılında özel bir etkinlikle anılacak. Etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Rasim Öztekin, vefatının 3’üncü yıl dönümünde özel bir anma etkinliğiyle anılacak. 8 Mart Cuma günü saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşecek anma etkinliğinin geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak. Etkinliğin biletlerine Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Rasim Öztekin’in rol arkadaşlarının da katılacağı gecenin sunuculuğunu İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek. Öztekin’in bursuyla tiyatro eğitimi alan öğrencilerin ve ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel’in de katılacağı gecede, Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut, 80’ler şarkılarını seslendirecekler.