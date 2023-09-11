Karadeniz Holding tarafından deprem felaketinden sonra İskenderun’a gönderilen iki yaşam gemisinden biri olan Rauf Bey Lifeship, 2023 -2024 eğitim ve öğretim yılında depremden etkilenen Hatay-Antakya Osman Ökten Anadolu Lisesi öğrencileri için yatılı okul olarak hizmet verecekHATAY (İGFA) - Karadeniz Holding, deprem bölgesinde bu yıl da çocukların eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak için Rauf Bey Lifeship’i Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etmeye karar verdi.

Rauf Bey Lifeship, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hatay-Antakya Osman Ökten Anadolu Lisesi olarak eğitim vermesi kararlaştırıldı.

Böylece Rauf Bey Lifeship, yine birçok lise öğrencisinin hayalini süsleyen üniversiteye girmesine katkı sağlayacak.

Gemide bin 200 kişilik yatakhane, bin 500’den fazla öğrenci kapasiteli 23 derslik ve laboratuvarın yanı sıra kütüphane, sinema salonu ve bir tedavi merkezi de bulunuyor.

Hatırlanacağı gibi Tek Dünya Karadeniz Vakfı tarafından olası İstanbul depremi için 5 yıl önce hazırlanan, tüm hava koşullarında ve dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan adlı gemi de depremin hemen ardından bölgeye gönderilmişti. Acil durumlarda 2 bin kişiyi misafir edebilecek kapasitede olan gemide misafirlere sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak amacıyla kapasitesi 1.200 misafir ile sınırlı tutulmuştu.

Deprem bölgesinin yeniden yapılanması sürecinde destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Karen Kumbasar, gemide eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya, hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Gemideki hizmet standardını korumanın yanı sıra sınavlarda başarı gösteren öğrencilere sağlanan burs desteğini eğitim hayatları boyunca devam ettirirken; Hatay-Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerimize de burs imkânı sağlayacaklarını kaydetti.

Kumbasar, her iki Lifeship’in ihtiyaç duyulduğu süre boyunca bölgede kalmaya ve depremzede öğrenci ve ailelere hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.