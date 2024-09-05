Alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy’ün yeni yönetim kurulu üyesi, finans sektörünün deneyimli ismi Serhan Ulga oldu.

Re-Pie Portföy’ün yeni yönetim kurulu üyesi Serhan Ulga oldu. Finans, sermaye piyasaları, muhasebe, denetim, yatırımcı ilişkileri, uyum ve risk yönetimi alanlarında 30 yılı aşkın tecrübesi olan Ulga, Türkiye’nin sektör lideri şirketlerinde finans yönetimi liderliği yaptı. Serhan Ulga’nın yönetim kurulu üyeliği Re-Pie Portföy’ün portföyündeki şirketlerin finansal performans optimizasyonu için önemli katkı sağlayacak.

Verilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Serhan Ulga, Ernst & Young İstanbul ve Boston ofislerinde 7 yıl çalıştıktan sonra ABD’de iki büyük küresel şirketin finans, muhasebe, hazine, şirket birleşmeleri ve satın almaları alanlarında çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yaptı. 2003 yılında Türkiye’ye dönen Ulga, sırasıyla şimdiki adıyla Avery Dennison Türkiye’nin Finans ve IT Direktörlüğü, Doğan Medya Grubu’nun Mali İşler Koordinatörlüğü, Polisan Holding’in iki, Pegasus Hava Taşımacılığı’nın 11 ve Petrol Ofisi’nin yaklaşık 3 yıl boyunca CFO’luk görevlerini üstlendi. Bu süreçlerde sistem kurma, yatırım, birleşme, yurtdışı şirket kurma ve tasfiye, küresel büyük hacimli sermaye malları tedariki, satışı ve finansmanı, halka arz, yatırımcı ilişkileri, yapılandırılmış finansman, iş birlikleri gibi konularda önemli projelere imza attı. Çalıştığı şirketlerin ve çeşitli grup şirketlerinin Yönetim Kurulu üyelik görevlerini yaptı.

Fortune Türkiye ve DataExpert tarafından yapılan araştırmalarda iki kez ‘En Etkin 50 CFO’ arasında gösterilen Serhan Ulga, 2020 ve 2023 yılları arasında Helvacızade Grubu’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2023’ten itibaren Saudia Havayolları Grubu’nda grup finans projelerinin icrasından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Serhan Ulga’nın ABD’den CPA ve CMA sertifikaları bulunuyor.