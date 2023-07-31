Real Madrid, yeni transferi Arda Güler'in lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurma kararı alabilir. Geçtiğimiz günlerde yapılan transferle kadrosuna kattığı genç yetenek, menisküs sakatlığıyla mücadele ediyor. Sakatlığın ameliyatsız tedavisi yaklaşık 3 ay süreceği için, Arda'nın en erken Kasım ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Ancak, eğer sakatlığına ameliyat gerekiyorsa, uzmanlar Arda'nın 5 ay süreyle sahalardan uzak kalabileceğini belirtiyor. Bu durumda, genç futbolcunun ocak ayına kadar oynaması mümkün olmayacak.

Bu nedenle, Real Madrid'in kontenjan planlaması açısından Arda Güler'in sözleşmesini ocak ayına kadar dondurabileceği dile getiriliyor. Real Madrid'e transfer olduktan sonra, hazırlık maçlarında da süre alamayan genç yetenek için bu süreç oldukça önemli olacak. Kulüp, Arda'nın en uygun şekilde iyileşmesini sağlamak ve gelecekteki performansından en iyi şekilde yararlanmak amacıyla bu kararı alma yoluna gidebilir.