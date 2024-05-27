Fotoğraf çekmeyi sevenler, tasarıma önem verenler ve yüksek kamera performansıyla unutulmaz anlarını kaydetmek isteyenler için realme, yeni amiral gemisi olan 12 Serisi’ni tanıttı.

Akıllı telefon markası realme, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas ile birlikte 12 serisini tanıtarak mobil telefon dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Premium özelliklerle donatılan 12 serisi, kamera performansıyla iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

realme 12 Serisi hakkında şu bilgiler verildi:

Marka, amiral gemisi modeli realme 12 Pro+ ile mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. SONY IMX890 sensörlü 50MP ana kamera ile donatılmış 12 Pro+, her kareyi en ince ayrıntısına kadar yakalamayı sağlıyor. 120X Super Zoom teknolojisi ile uzaktaki nesneleri bile net bir şekilde görüntüleyebilir, 6x kayıpsız zoom seviyesi ile görüntü kalitesinden ödün vermeden yakınlaştırabilir. Ayrıca, görüntü kontrolü sağlayan SuperOIS teknolojisiyle fotoğraf çekme deneyimini farklı kılıyor. Kullanıcılar son teknolojiye sahip 12 serisiyle, muhteşem fotoğraflar yakalamanın keyfini yaşayacak.

Titizlikle hazırlanmış 300 üçgen oyuklu altın yivli çerçeve ve 500 geçişli desene sahip parlak güneş ışını kadranı ile 12 serisi, lüks saatlerin zarafetini telefonunuza taşıyor.

Nefes kesici netlik, capcanlı ekran, maksimum performans

12 Serisi, 5G, 6.7 inçlik 120 Hz Kavisli Görüş OLED Ekranı ile kullanıcıya göz alıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 1.07 milyar renkli canlı bir spektrum sunan ekranıyla, yüzde 100 P3 renk gamında temiz bir netlik ve canlı kontrast sağlıyor. 12 Serisi, yüksek performansa sahip ekranıyla, kesintisiz ekran akışına rağmen 3D VC Soğutma Sistemi sayesinde sıcaklıkları optimal seviyelerde tutarak maksimum performansı koruyor.

Snapdragon 7s Gen 2 ile güçlendirilmiş, 8 çekirdekli 64-bit yapıya sahip olan realme 12 Pro+ 5G ve benzer bir 8 çekirdek mimarisine sahip olan Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle donatılan 12 Pro, sınırlarını zorlayan bir seriye dönüşüyor. Sahip olduğu işlemcilerle, akıcı bir arayüz ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için maksimum performans sağlıyor.

12 Pro+ 5G ve 12 Pro, geniş depolama sunarak kullanıcılara çoklu görevlerde üstün performans ve geniş depolama alanıyla özgürce kullanım imkanı da sağlıyor.

realme UI 5.0, yapay zekanın potansiyelini kullanarak kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Böylece günlük yaşamlarını kolaylaştıran UI 5.0 özelliğiyle kullanıcılar, telefonlarını daha verimli bir şekilde kullanabiliyor, temel işlevlere tek bir dokunuşla erişebiliyor