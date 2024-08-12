Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin beşinci etabı Norveç, Oslo’da gerçekleşti. Oslo Opera Binası’nda gerçekleşen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland üst üste 4. galibiyetini alırken, erkekler kategorisinde zafer ABD’li sporcu James Lichtenstein’ın oldu.NORVEÇ (İGFA) - Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sıradaki etabı Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleşti. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin en yüksek platformunun kurulduğu Oslo Opera Binası’nda düzenlenen turnuvada kadınlar kategorisinde Avustralyalı Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland bir kez daha zafere ulaştı. Erkekler kategorisinde ise ABD’li sporcu James Lichtenstein Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, büyüleyici doğa manzaralarıyla bilinen Norveç’te bu yıl etkinlik tarihi boyunca beşinci kez düzenlendi. Daha önce etkinliğe 2010 ve 2014 yıllarında Kragerø, 2012'de Grimstead ve son olarak 2021’de yine Oslo, 55.000 seyirci eşliğinde ev sahipliği yapmıştı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin kadınlar kategorisinde genel klasman lideri 99 puanla Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland olurken kendisini 75 puanla Kanadalı sporcu Molly Carlson takip ediyor. Erkeklerde ise ilk sırada 79 puanla James Lichtenstein yer alırken, kendisini bir diğer Red Bull sporcusu Aidan Heslop 73 puanla takip ediyor.

RED BULL CLİFF DİVİNG’İN 7. ETABI 29 EYLÜL’DE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞECEK

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Antalya etabının 29 Eylül’de gerçekleşeceği, Dünya’nın en iyilerinin yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 25 Ağustos’ta Kanada’da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım’da Avustralya’da gerçekleşecek olan final ile son bulacak.