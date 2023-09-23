Red Bull Jukebox Sahnesi’nde Dolu Kadehi Ters Tut müzikseverlerle buluştu. Red Bull Jukebox Sahnesi’nde konserin akışına seyirciler karar verdi. Geceye genç müzisyen Selin ve yetenekli şarkıcı Ozbi konuk oldu. Gecenin sürprizi ise sevilen grup Athena’ydı.

Red Bull’un müzikseverlere yeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye’de ilk kez dün gerçekleştirildi. KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konserde, yerli sahnenin en çok dinlenen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahne aldı. Red Bull Jukebox Sahnesi’nde konserin gidişatına, kollarındaki bileklikleri kullanan seyirciler karar verdi. Grubun sorduğu sorulara yönelik havaya kalkan bileklikler ile sahne, kırmızı ve mavi renklere büründü.

Dolu Kadehi Ters Tut ekibi, “Gitme” şarkısını koro eşliğinde seslendirmenin yanı sıra “Madem” ve “Hiç İyi Değilim” gibi sevilen parçalarının farklı türlerini müzikseverler için seslendirdi. PowerApp medya partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi hakkında Dolu Kadehi Ters Tut, “Red Bull Jukebox Sahnesi hayallerimizin de ötesinde bir deneyim oldu. Bu unutulmaz deneyimi, burada bize katılarak daha da güzelleştiren herkese çok teşekkür ederiz” cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, Red Bull Jukebox Sahnesi’nin yıldızı Dolu Kadehi Ters Tut’a sahnede müzik dünyasının sevilen isimleri de eşlik etti. Seslendirdiği coverlarla adından söz ettiren genç müzisyen Selin “Olabilirdik” parçasında gruba katılırken, birbirinden güzel şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ozbi, Dolu Kadehi Ters Tut ekibiyle “Bayılırız Deliliğe” parçasını Red Bull Jukebox Sahnesi seyircileriyle seslendirdi.

Gecenin sürpriz ismi ise yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena oldu. Athena; Red Bull Jukebox Sahnesi konseptiyle Dolu Kadehi Ters Tut ile birlikte en sevilen parçalarından “Serseri Mayın” şarkısını söyledi.

Dolu Kadehi Ters Tut, Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Jukebox Studio Session için beğenilen şarkılarından “Madem”in reggae, “Hiç İyi Değilim”’in elektronik ve “Islansın”ın rock versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevilen şarkıların yeni versiyonları Red Bull TV, redbull.com ve Dolu Kadehi Ters Tut’un video paylaşım platformu kanalından izlenebiliyor.