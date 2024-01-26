Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada orta refüje giren otomobil takla atıp yan durdu, aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ile Alanyurt’u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara istikametinden gelip köprülü kavşağa giriş yapan Suriye uyruklu sürücü Ahmad Hawık (29) yönetimindeki 16 MB 0757 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yeşil alana uçup takla atarak yan durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha