Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, gece saat 03.10 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; S.G. idaresindeki 22 AU 320 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü S.G. yaralandı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, park halindeki 4 araca çarparak durabildi Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, park halindeki 4 araca çarparak durabildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.