Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, gece saat 03.10 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; S.G. idaresindeki 22 AU 320 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü S.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.