Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Miraç Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili