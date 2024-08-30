Gazeteci Uğur Dündar, yakın arkadaşı Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtmişti. Son alınan bilgilere göre, Muhtar’ın genel durumu bir nebze iyileşme göstermişti ve doktorlar, Muhtar'ı uyandırıp yürütmeyi planlamıştı. Ancak yaşanan bir komplikasyon sonucu, pıhtı atmasından endişe eden doktorlar, Muhtar'ı yeniden entübe etme kararı aldı. Ayrıca, Muhtar’ın solunum sorunları yaşadığı da öğrenildi.

Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral, önceki günlerde yaptığı açıklamada, entübe sürecinin sona erdiğini ve Muhtar’ın konuşmaya başladığını belirtmişti. Ancak son gelişmeler, ünlü televizyoncunun sağlık durumu hakkında endişeleri yeniden artırdı.