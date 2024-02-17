SUBÜ’de 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2 yıl önce başlattıkları sürecin meyvelerini toplamaya başladıklarını ve tüm verilerin kurumsal zekada hazır hale geldiğini söyleyerek, SUBÜ’nün yoğun çabalarla dijital bir üniversite haline geleceğini ve öne çıkacağını vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üniversitenin dijital dönüşümündeki ana unsurlardan kurumsal zekanın tanıtımıyla başlayan genel kurulda, rektör yardımcıları sorumluluk alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sunumuyla geride kalan dönemi değerlendirdi ve Bahar Yarıyılı’na ilişkin hedefleri paylaştı. Sarıbıyık’ın sunumunun ardından başarılı çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere ve idari personellere ödül takdim edildi. Son olarak ise Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen’in de yer aldığı soru-cevap bölümü yapıldı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, uluslararası öğrenci sayısının 96 ülkeden 3 bin 843’e ulaştığını, uzaktan eğitimde ise 17 dersin çekimlerinin tamamlandığını ve 12 derste çekimlerin devam ettiği bilgisini verdi. +1 Eğitim Modeli çerçevesinde Güz Yarıyılı’nda bin 487 öğrencinin iş dünyasıyla buluştuğunu aktaran Özkan, eğitim-öğretim hedeflerinin bütünleşik yüksek lisansın yaygınlaştırılması, aktif öğrenmenin sağlanması, öğrencilere etkin kariyer danışmanlığı yapılması ve çift ana dal ve yan dal sayısının artırılması olduğunu söyledi.

Yaptığı sunumla Ar-Ge faaliyetlerine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 2023 yılında iç kaynaklı 73 projeye 5 milyon 300 bin TL değerinde destek sağladığını, 2023 yılındaki dış kaynaklı proje sayısının 13 olduğunu ve proje sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30, bütçesinin ise yüzde 400 arttığını belirtti. Boz, kalkınma hedeflerine yönelik Ar-Ge, araştırma merkezlerinin çalışmalarını destekleme ve dış kaynaklı proje çağrılarını hedef kitleyle buluşturmanın Ar-Ge hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Sosyal işler ve topluma katkı çalışmalarına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2023 İzleme Raporu’nda üç başlıkta ilk beşte yer aldıklarını, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) izleme programını ise başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Türkay; kalite ve akreditasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydederken, birçok alanda çok sayıda etkinlik yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

“İstişarelerle 77 konu başlığı belirledik”

Huzurlu bir çalışma ortamına sahip olduklarını ve bunu güler yüz, tebessüm ve iyi iletişime borçlu olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Akademisyenlerimizle buluşarak taleplerini dinledik, görüş ve önerilerini aldık ve 77 konu başlığında notlarımızı derleyerek aksiyon almaya başladık. Uygulama ve araştırma merkezlerimiz ile koordinatörlüklerimizin faaliyetlerini de değerlendirdiğimiz toplantılar düzenledik. Artık üniversitemizin marka uygulamalarından birisi haline gelen Fikir Sofrası buluşmalarımıza hız vererek yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Sakarya’da Sağlık Eğitimi, Akıllı Tarım Sistemleri ve Sakarya’nın İhracat Performansının Artırılması temalarıyla sektör temsilcileriyle buluştuk. Üniversitemizin öncülüğünde kurulan ve meslek yüksekokullarında yetkili akreditasyon merkezi olan Meslek Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MEDEK) 13 MYO programımızın akreditasyonu için başvuru yaptık. SUBÜ Konuşmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 28 Şubat’ta 6’ıncı sezona başlıyoruz. Bahar Yarıyılı’nda da yine ilk ders etkinliklerimiz ile öğrencilerimize merhaba diyeceğiz” diye konuştu.

“4 ana hedef için çalışmalar sürüyor”

Rektörlük görevinin ikinci dönemine 4 yılda 4 ana hedef sloganıyla başladıklarını hatırlatan Sarıbıyık, “Bu hedeflerimiz arasında; ‘Eğitim ve Ar-Ge’, ‘Dijital Dönüşüm’, ‘Yeni OSB - MYO’ ve ‘Yeni Kampüs’ başlıklarımız yer alıyor. Başlıkların her biri üzerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Kıymetli rektör yardımcılarımız aslında eğitim-öğretim ve Ar-Ge ile ilişki detayları paylaştılar. Çok şükür üzerine koyarak gelişimini sürdürdüğümüz ve yeni iş birlikleri ile yayılım alanını artırdığımız +1 Eğitim Modelimiz sorunsuz bir şekilde işleyerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarımız iş dünyasının sorunlarına çözüm sağlıyor. Kurumsal zeka ile ilgili sunumda da gördüğünüz gibi neredeyse 2 yıl önce başlatılan bir sürecin meyvelerini almaya başladık. Artık tüm verilerimiz kurumsal zekâda hazır hale geldi. İşlemler de buraya aktarılarak dijital dönüşümde büyük bir adım atıldı. SUBÜ, hep birlikte gösterdiğimiz yoğun çabalarla inşallah dijital bir üniversite olacak ve bu anlamda da öne çıkacak. Hendek Meslek Yüksekokulumuzun 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni binasının OSB tarafından ihalesi yapıldı. Bu bir ilk olacak ve OSB’lerin içerisindeki MYO sayımızı artırmayı sürdüreceğiz. Yeni kampüsümüz için de şehrin tüm paydaşlarının da üzerinde mutabık olduğu bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyemiz 1/1000’lik imar planlarını tamamladı ve meclisten geçirdi. İlçe belediyelerimizin çalışmalarıyla inşallah kampüs alanımız hazır hale gelecek” şeklinde konuştu.