Kastamonu Üniversitesi'nde akademisyenlere yönelik sunum gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2030 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 75 milyonluk bir teknik iş gücü açığı oluşmasının beklendiğini kaydetti. Sarıbıyık, bu süreçte bilgiyi beceriyle birleştiren eğitim modellerinin kritik önem taşıdığını belirtti.

'Uygulama becerisi en büyük sermaye'

+1 Eğitim Modeli'ni dünyadaki diğer sistemlerle kıyaslayan Sarıbıyık, 'Almanya'daki 'Dual System', ABD ve Kanada'daki 'Co-op' ile Finlandiya'daki 'WIL' modellerini incelediğimizde, +1 Eğitim Modelimizin bu sistemlerle aynı temel felsefeye sahip olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizi mezun olmadan önce iş dünyasına tam zamanlı yerleştirerek teoriyi sahada uygulama imkanı sunuyoruz' dedi.

Dijital dönüşümle birlikte mesleklerin büyük bir kısmının yeni beceriler gerektirdiğini ifade eden Sarıbıyık, sadece bilginin yeterli olmadığını, uygulama becerisinin ön plana çıktığını vurguladı. Eğitimin sadece teknik kısımdan ibaret olmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Sarıbıyık, mesleki becerinin etik değerler ve toplumsal sorumlulukla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.