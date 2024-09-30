Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 HP ile Türkiye piyasasına rüzgar gibi bir giriş yapıldığını ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir dönemin başladığını söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar İnegöl Showroom görücüye çıkan Rafale’nin dikkat çeken özelliklerinden bahseden Didem Aras, "E-Tech Full Hybrid 200 HP motoru, yüksek performansı düşük yakıt tüketimi ile buluşturuyor. Şehir içinde yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlaması, hem çevreyi koruyan hem de kullanıcıya ekonomik fayda sunan bir sürüş deneyimi oluşturuyor. Yavaşlama ve frenleme sırasında enerji geri kazanımı ile bataryanın otomatik olarak şarj edilmesi, sürüş süresinin yüzde 80’ine kadar elektrikli modda kullanım imkanı tanıyor. Bu sayede sürücüler, hem performanstan ödün vermiyor, hem de doğa dostu bir çözüm elde ediyor" dedi.

Yalnızca performansıyla değil, gelişmiş teknolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini ifade eden Aras, "4 tekerden yönlendirmeli 4 kontrol sistemi, hem düşük hızda hem de yüksek hızda manevra kabiliyetini artırıyor. 4 kontrol sistemi, düşük hızlarda arka tekerleklerin ters yönde dönmesiyle dar alanlarda bile kolaylıkla manevra yapmayı sağlıyor. Yüksek hızlarda ise aynı yönde dönerek virajlarda mükemmel yol tutuşu ve güvenlik sunuyor. Bu teknoloji, sürüş keyfini ve güvenliğini maksimuma çıkarıyor" diye konuştu.

Rafale’nin adını Renault’un havacılık tarihinden aldığını belirten Aras, "Bu model, güçlü ve dinamik yapısıyla havacılık sektöründeki cesur tasarımları yollara taşıyor. Aracın 20 inçlik jantları, baklava desenli ön ızgarası ve yüksek arka spoyleri, onun sportif ve prestijli duruşunu tamamlıyor. Geleceğin otomobil teknolojilerini bugünden sunan bir model. Hem performansı hem de çevre dostu yapısıyla hibrit araçlar arasında yeni bir standart oluşturuyor. Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak, bu ileri teknolojiyi müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.