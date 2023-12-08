Dileklerin kabul olmasına, güzel haberlere, esenliğe delalet eder. Bekarsa güzel bir ilişkiye adım atacağını, ayrılık acısı yaşıyorsa yakında kavuşacaklarını, askere veya uzak yola giden yakının döneceğini, nişanlıysa rüya gibi bir düğünle muradına ereceğini, hamileyse bebeğini kucağına alacağını gösterir. Mutluluğun kıymetini bilmeli, sevdiklerini üzmemeli, işine önem vermeli olarak tabir olur. Üzüntüyle döktüğü gözyaşı varsa yerini gülümsemeye bırakacak anlamına gelir.

Rüyada Bahçe Görmek

Kederin biteceğini, hayatına gelecek düzeni işaret eder. Etrafında art niyetli komşuları, arkadaşları, akrabaları varsa artık onlarla mesafeli olunması gerektiği, aldığı nefesin kıymetini bilmesi gerektiği olarak tabir edilir. Çok isteyip de alamadığı bir şey varsa alacağı, amacına ulaşacağı, evini yenileyeceği ve çok mutlu olacağı anlamına gelir. Hayırlı ve kendisini çok seven bir eşe, çocuğa delalet eder. Onlardan gelecek olan sürpriz bir hediye ve kutlama ile geçirilecek hoş vakit olarak yorumlanır. İşinde terfi alma veya daha güzel bir işe geçme vesilesiyle daha çok para kazanacağını, hayat standartlını güzelleştireceğini gösterir.