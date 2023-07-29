Renault Group, yeni kimliği RENEW ile ikinci el faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA)- Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ikinci el otomobil yenileme ile yenilikçi bir yaklaşım getirecek olan Refactory’de, aynı zamanda yenilenen tüm araçlar RENEW’un ikinci el konusundaki uzmanlığı ile buluşacak.

Renew, Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren geniş satış ağıyla ikinci el araçlarda yeni bir standart belirliyor.

96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve cazip finansman seçenekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliğinin yanı sıra, tüm markaları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor.