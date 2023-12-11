Türkiye'deki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre farklı seviyelerde ölçüldü. Palandöken'de kaydedilen 111 santimetrelik kar kalınlığı, bölgenin en yoğun kar örtüsüne sahip olduğunu gösterirken, Palandöken-2'de ise bu değer 80 santimetreye ulaştı. Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7, Murat Dağı'nda ise 6 santimetre kar tespit edildi.

Kış sporları tutkunlarının tercih ettiği kayak merkezlerinde, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları da farklılık gösteriyor. İşte bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri: Palandöken'de soğuk bir atmosferde -15 ile -5 derece arasında, Hakkari'de -10 ile 0 derece arasında, Uludağ'da ise 0 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor.

Merkez 11.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -3 1 Palandöken-2 KY -3 2 Hakkari KY -5 0 Sarıkamış KKY -4 3 Kartalkaya HKY -3 0 Ergan KY -1 3 Uludağ ÇB -1 2 Erciyes KY -1 2 Yalnızçam KY -4 5 Denizli ÇB -2 4 Yıldızdağı KKY 4 5 Murat Dağı PB -3 2

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)