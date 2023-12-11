Hatay’ın mandalinasına Nilüfer desteği Hatay’ın mandalinasına Nilüfer desteği

Türkiye'deki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre farklı seviyelerde ölçüldü. Palandöken'de kaydedilen 111 santimetrelik kar kalınlığı, bölgenin en yoğun kar örtüsüne sahip olduğunu gösterirken, Palandöken-2'de ise bu değer 80 santimetreye ulaştı. Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7, Murat Dağı'nda ise 6 santimetre kar tespit edildi.

Kış sporları tutkunlarının tercih ettiği kayak merkezlerinde, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları da farklılık gösteriyor. İşte bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri: Palandöken'de soğuk bir atmosferde -15 ile -5 derece arasında, Hakkari'de -10 ile 0 derece arasında, Uludağ'da ise 0 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor.

Merkez 11.12.2023 En düşük En yüksek
Palandöken KY -3 1
Palandöken-2 KY -3 2
Hakkari KY -5 0
Sarıkamış KKY -4 3
Kartalkaya HKY -3 0
Ergan KY -1 3
Uludağ ÇB -1 2
Erciyes KY -1 2
Yalnızçam KY -4 5
Denizli ÇB -2 4
Yıldızdağı KKY 4 5
Murat Dağı PB -3 2

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)