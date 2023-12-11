Türkiye'deki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre farklı seviyelerde ölçüldü. Palandöken'de kaydedilen 111 santimetrelik kar kalınlığı, bölgenin en yoğun kar örtüsüne sahip olduğunu gösterirken, Palandöken-2'de ise bu değer 80 santimetreye ulaştı. Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7, Murat Dağı'nda ise 6 santimetre kar tespit edildi.
Kış sporları tutkunlarının tercih ettiği kayak merkezlerinde, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları da farklılık gösteriyor. İşte bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri: Palandöken'de soğuk bir atmosferde -15 ile -5 derece arasında, Hakkari'de -10 ile 0 derece arasında, Uludağ'da ise 0 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor.
|Merkez
|11.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-3
|1
|Palandöken-2
|KY
|-3
|2
|Hakkari
|KY
|-5
|0
|Sarıkamış
|KKY
|-4
|3
|Kartalkaya
|HKY
|-3
|0
|Ergan
|KY
|-1
|3
|Uludağ
|ÇB
|-1
|2
|Erciyes
|KY
|-1
|2
|Yalnızçam
|KY
|-4
|5
|Denizli
|ÇB
|-2
|4
|Yıldızdağı
|KKY
|4
|5
|Murat Dağı
|PB
|-3
|2
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)