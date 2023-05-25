6 Şubat'ta meydan gelen deprem felaketinde evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna sebeple bu tarihten önceki doğalgaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 6 Şubat depremlerdinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğalgaz faturası borçları silindi.

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