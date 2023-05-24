Hatay'da depremzedeleri ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devam eden çalışmaları inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay'da incelemelerde bulundu, depremzede çocuklara hediyeler dağıttı.

Aktaş'ın Hatay'daki incelemelerine dair paylaşımı şöyle; "Bugün Hatay'dayız. Depremzedelerimizi ziyaret ettik, yavrularımıza hediyeler dağıttık, çalışmalarına devam eden ekiplerimizle bir araya geldik. Kurduğumuz konteyner kentlerde altyapıdan temel ihtiyaç malzemelerine kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yuvalarına kavuşana kadar kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmayacağız."

Haber merkezi