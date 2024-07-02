İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 2023 yılı İhracatın Yıldızları Ödülleri töreni, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlenecek.

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4 Temmuz akşamı düzenlenecek olan 'İhracatın Yıldızları' ödül törenine katılacak.

Düzenlenecek olan törende Mobilya, Kimya, Orman Ürünleri, Gıda, Makine ve Metal İmalatı, Tekstil ile Otomotiv ve Yan Sanayi sektörlerinde faaliyet göstererek 2023 yılında gerçekleştirdikleri dış ticaretleri ile İnegöl’ün İhracat Yıldızları arasına giren firmalara ödülleri takdim edilecek.

Katılımcılara ödülleri Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verilecek