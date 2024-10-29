Küçümsemiyoruz

Antrenmanın ardından açıklama yapan Hatayspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Rakibimizle süper lig takımına karşı hem kendimi göstermek açısından hemde iyi şeyler yapmak açısından onlarda tabiki kazanmak isteyecektir. Onun için bizde tabiki bazı oynatamadığımız arkadaşlarımız var büyük ihtimalle onlarla çıkacağız sahaya ama sakatlarımız var baya.

Bakacağız yani bizim amacımız buradan geçmek yani başka bir düşüncemiz yok. İnşallah iyi bir maç olur. İnşallah sahada güzel olur. Yani düşüncemiz iyi 3. Lig takımı derken küçümsediğimiz falan yok yani. Yok bu yarınki maçla bu maç apayrı Lig apayrı.

Bizim tabiki en büyük amacımız yarınki maçtan ziyade Eyüp maçı yani Ístanbul'da oynanacak maç bizim için çok kritik bir maç. Bir kere şöyle hiç kötü oynamıyoruz, çok iyi oynuyoruz çok pozisyon yakalıyoruz. İstatistiklere bakıyoruz en çok pas yapan, en çok ceza sahasına giren, en çok pozisyon yakalayan hemen hemen her maçımızda yapıyoruz.

Ama malesef yeni sıkıntılar oluyor, ya golleri kaçırıyoruz son vuruşlar kötü oluyor yada çok beklenmedik goller oluyor. En son işte Kayseri maçında yediğimiz gibi bizim oyunumuzun bireysel hata yapınca oluyor öyle şeyler. Bireysel hatalara bizim yapabileceğimiz birşey yok yani , antrenörlerin birşey yapacağı yok. Ama tabiki bunu sabrederse herkes kısa zamanda çok iyi şekile getireceğiz takımı. Hep böyle gidecek diye birşey yok. Geçen sene biz yokken de 10 maç galibiyeti olmamış aynı şekilde de girmeyecek tabiki en iyisini yapacağız tabiki." dedi.

Ligi ve kupayı önemsediğini altını çizen Çalımbay," Yok ben kupayı da önemsiyorum. Bundan iki sene ince sivasspora kupayı kazandırdık yani kimsenin düşüncesinde yoktu biz en az 130 takım arasından Türkiye kupasını aldık Avrupa'ya gittik. Bu olmayacak birşey değilde ama tabikide önce ligi düzeltmemiz gerekiyor ondan sonra da kupaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Süper ligin şampiyonlukta favori takımı hakkında ki soruya Çalımbay," Şuanda kimse birşey söyleyemez yani geçen sezon Galatasaray Fenerbahçe vardı. Bu sezon BJK girecek, Trabzon girecek oraya yani onun için belli değil birşey söylenemez. Geçen sene ayrıydı yani iki tane takım kazanıyordu öbür takımlar baya geride kalmışlardı ama şimdi öyle değil. Ligin ne olacağı hiç belli olmaz. " şeklinde cevap verdi.

İnegöl'den bahseden Çalımbay," İnegöl'e geldik topçu arkadaşlarımız vardı yani gelirdik buralara. Bursa'ya gelince İnegöl köftesi yemeye çalışırdık mutlaka. Bence Bursa'nın da orda olması gerekiyor. Bursa bir futbol şehri. Gerçekten mükemmel biz orda maç oynardık çok zorlanırdık.

Bir tek biz değil herkes zorlanırdı. Ama bizim buradaki maçlarımızın hepsi kıran karana geçer ama benim Bursa'da unutamadığım tek şey milli takımda çalışırken o taraftarın desteğiyle Avrupa şampiyonasına gittik. İrlanda maçımızı bitirdik Avrupa şampiyonasına gittik. Müthiş bir seyirci vardı , müthiş bir taraftar vardı inanılmaz bir destek vardı. Yani o destekleri daha da artmıştır şimdi .

Onların bence yeri burası değil, onların yeri süper lig" dedi.