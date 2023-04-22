Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayalap, altın madalya kazandı.

Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkan isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. Finalde de Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.