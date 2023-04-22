Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayalap, altın madalya kazandı.

Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkan isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. Finalde de Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.