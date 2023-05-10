Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını daha rahat şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinde bulunacak.

Engelli bireylerin ulaşım ve erişim sıkıntılarını çözme noktasında sosyal projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı hastaların da vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesindeki lift sistemli rampalı araçlar ile Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki ambulansları seçimler için hazırladı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, engeli olup da yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı halde yaşayan Bursalıların sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesini temin edecek.

Bu arada engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00’a kadar Alo 153 ya da ‘0224 7161155’ ve 0224 7162189 numaralı telefonlardan kayıt yaptırması gerekiyor.