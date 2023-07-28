Rize Belediyesi gelir getirici projelerine bir yenisini daha ekledi. Dağsu Mahallesi Çayeli maslak olarak bilinen içme suyu ana şebeke hattında yeni bir Hidroelektrik Santrali (HES) yapım çalışmalarına başladı.RİZE (İGFA) - İçme suyu şebeke hattında yüksek kod farkından ve suyun basıncından faydalanılarak yapılan mini elektrik santrali ile ana borular içerisinde yerleştirilen türbin sayesinde su basıncını elektriğe dönüştürerek ek gelir sağlayan Rize Belediyesi, daha önce dosmada yaptığı projenin bir benzerini Dağsu Mahallesinde Çayeli maslak olarak bilinen basınç odası üzerinde kurmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak daha önce Dağsu Mahallesi'nde mevcutta var olan 25 metreküp hacmindeki maslak, 500 metreküpe çıkartılarak su depolama alanı arttırıldı.

Ardından yapılan çalışmada ise maslak üzerinde Hidro Elektrik Santrali yapımına başlandı.Yapımına başlanan Hidro Elektrik Santrali evlerimize taşınan içme suyuna hiçbir şekilde zarar vermeden ana borular içerisinde yerleştirilecek türbin sayesinde saatte 150 Kw Elektirik üreterek ayrı bir gelir kaynağı olacak.

Benzer bir çalışmanın ise yakın bir zaman içerisinde Hamzabey Mahallesinde bulunan maslakta da yapılması planlanıyor ve böylece Rize Belediyesine yapılan bu projelerle birlikte kendi öz kaynaklarından ciddi anlamda gelir sağlanmış olacak.