İhlas Vakfı, Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Gelecek Vadisi sponsorluğunda düzenlenen ROBOLİG 2025 Robotik Kodlama Yarışması, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı Robolig adı verilen yarışma, üç ayrı kategoride düzenlendi. Nefes kesen yarışmada öğrenciler takımlar halinde ortaokul robotik simülasyon, ortaokul Arduino ve lise Arduino kategorilerinde becerilerini sergiledi. Yarışma, öğrencilerin robotik, kodlama, elektronik ve problem çözme alanlarında hem kendilerini denemelerine hem de eğlenmelerine imkân sağladı. Öğrenciler, 2,5 saat süren yarışmanın ardından jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren takımlara ödülleri sahnede takdim edildi.

"İhlas Vakfı olarak 4 yıldır teknoloji eğitimlerimize devam ediyoruz"

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, yarışma alanında öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yarışmacılara destek veren Aydın, "Bugün burada Robolig yarışması yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teknoloji eğitimi mühendislik eğitiminin başlangıcıdır. Bu eğitimi öğrencilerimize veriyoruz ve onları bu tür yarışmalara dahil ediyoruz. Daha önce kurduğumuz robotik takımlarımızdan biri 2024 yılında Türkiye üçüncüsü oldu. 2025 yılında ise nisan ayında dünya üçüncüsü oldu. Bunlar çok güzel gelişmeler. İhlas Vakfı olarak 4 yıldır teknoloji ve robotik eğitimlerimize devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Teknoloji olmadan gençler yeni çağa ayak uyduramaz. Türkiye olarak bu eğitimlere önem vermemiz gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerin gözlerindeki heyecan bize güç veriyor"

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ise öğrencilerin gözlerindeki heyecanı gördükçe daha iyi işler yapmak için motivasyon bulduklarını belirtti. Karabulut, "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İhlas Vakfı ve Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle planlanan ve gerçekleştirilen bu robotik simülasyon yarışması öğrencilerimizin bilgi birikimlerini sahaya yansıtmaları açısından çok kıymetli. Farklı ilçelerden katılan öğrencilerimiz var. Onların gözlerindeki bu ışığı gördükçe daha güzel çalışmalar yapmak için güç buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan öğrenmek"

Yarışmaya katılan öğrencilerden Mehmet Kerem Ulu, asıl amacın kazanmak değil öğrenmek olduğunu belirterek, "Biz buraya eğlenmek ve öğrenmek için geldik. Kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan öğrenmek" dedi.

"Büyük ihtimalle birinci olacağız"

Bir diğer yarışmacı ise yarışma sırasında yaşadığı heyecanı anlatarak, "Çok heyecanlıydım. Yarışmaya girince takım arkadaşımla kodları yazmaya başladık. Kodlar orta zorluktaydı. Büyük ihtimalle yarışmanın birincisi olacağız. Bu yarışmaya katıldığım için kendimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Para ödülleri takımlara teslim edildi

Yarışmada ortaokul ve lise düzeyinde düzenlenen kategorilerde dereceye giren takımlar açıklandı. Ortaokul Robotik Simülasyon kategorisinde Fatih Ali Arı ile Ahmet Ekrem Uçar’ın yer aldığı SmartCircuit takımı birinciliği elde etti. Bu kategoride Ahmet Metehan Özcan’ın yer aldığı Megabot takımı ikinci olurken, Mehmet Efe Bilgin ve Derinsu Işçan’dan oluşan Siber Mühendisler takımı üçüncü sırada yer aldı.

Ortaokul Arduino kategorisinde Muhammed Miraç Durmuş ve Zeren Ece Şahin’den oluşan Teknodinamik takımı birincilik ödülünün sahibi oldu. Ali Mercan Ok, Abdussamed Kamilosmanoğlu ve Ayşe Line’in yer aldığı Enderun Ekip 1 takımı yarışmayı ikinci sırada tamamlarken, Mert Eren Atamer, Yusuf İslam Canyılmaz ve Yusuf Taha Çakar’dan oluşan Enderun Ekip 4 takımı üçüncü oldu.

Lise Arduino kategorisinde ise Nurettin Habiboğlu’nun yer aldığı Netab takımı birincilik kazandı. Ömür Doğan ve Yusuf Kerim Karayel’den oluşan Quantum Labs takımı ikinci olurken, Serhat Alper ve Eren Abdullah İnce’nin yer aldığı Thunder Development takımı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada birinci olan takımlar 10 bin TL, ikinciler 6 bin TL ve üçüncüler ise 4 bin TL ile ödüllendirildi.