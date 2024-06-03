Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013 yılından bu yana bin 128 kalp ameliyatının robotik cerrahi ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Robotik cerrahi ile çok sayıda branşta ameliyatlar gerçekleştirilirken ameliyat sonrası hastaların iyileşme süresi, dolayısı ile de hastaların hastanede kalış süresini kısalttığı belirtiliyor. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de 2013 yılından bu yana bin 128 kalp ameliyatının robotik cerrahi ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, robotik cerrahi ile kalp ameliyatı için Türkiye’nin ve dünyanın pek çok ülkesinden kendilerine başvuru olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ertürk, “Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Hatta dünyaya da hizmet veriyor diyebilirim. Çünkü sağlık turizmi hastalarımız da var. Dünyada ve Avrupa’da vaka sayısı ile öndeyiz. Hastanemizde yaklaşık 2 bine yakın hasta robotik cerrahi ile ameliyat edildi, bunun bin 128 ‘i kalp ameliyatları” dedi.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarından Prof. Dr. Ünal Aydın, kalp damar cerrahisinde rutin yapılan ameliyatların robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebildiğini ifade ederek, “Bunlar başta bypass ameliyatı, kalp kapak ameliyatı ya da kalp kapak tamiri aynı zamanda kalpteki deliklerin kapatılması ya da kalpteki kitlelerin çıkarılması ameliyatları. Aslında baktığımızda kalp cerrahisinin büyük bölümünü oluşturan ameliyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu ameliyatta herhangi bir kesi izi kalmıyor. Çok küçük kesilerden yaptığımız için hastalar bunun izini yıllar ömrü boyu taşımak zorunda kalmıyor. Robotik cerrahi ile ameliyat yapıldığında 20-30 cm’lik kesi yerine sadece 4 cm’lik bir kesi oluyor. Buradaki en önemli nokta; hastanın ameliyat sonrası performansına hızlıca kavuşması, kan kaybının dolayısıyla da yoğun bakım yatış süresinin azalması. Açık ameliyatta ortalama normal fonksiyonlarına dönme süresi 2 ay. Robotik cerrahide ise bu süre birkaç hafta oluyor" dedi.