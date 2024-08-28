Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan denetimlerde bir araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 26 Ağustos tarihinde Gebze ilçesinde durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta yapılan kontrolde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke, 2 yüzük, haç tasvirli kolye ucu olmak üzere toplam 58 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyulurken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen 2 şüpheli, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.