"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan düzenleme 12 maddeden oluşuyor.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PKK/KCK'nın silah bırakma ve fesih sürecine yönelik hazırlanan teklifin Meclis'e sunulmasının ardından, "Genel yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullanırken, AK Parti'nin izlediği yöntemi eleştirdi.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YARIM SAAT İÇİNDE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNDULAR"

"Bu kanun teklifi hazırlanırken ortak bir çalışma yürütülmedi. AK Parti kendi grubundan boş kâğıtlara imza topladı. Parti gruplarına bugün öğle saatlerinde kapalı zarf içerisinde gönderdiler. Biz bunu incelemek üzere ilgili Meclis komisyonlarımızın başkanları ve Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda görev yapan arkadaşlarımızdan oluşan heyete dağıtıp toplantıya başlarken, onlar yarım saat içinde teklifi Meclis Başkanlığı'na teslim ettiler."

"USUL VE ÜSLUP AÇISINDAN YANLIŞ"

"Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup bakımından son derece yanlış bir yöntem izlendi. Elbette milletvekilleri ve siyasi parti grupları Adalet Komisyonu'nda metne katkı sunabilir, eleştirilerini dile getirebilir. Ancak teklif metnini gizli tutup boş kâğıtlara imza alarak, diğer partilere ulaştırdıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığı'na vermek sürecin ruhuyla bağdaşmıyor."

Özel, içinde yer aldıkları komisyon raporunun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinin süreç açısından önemli olduğunu belirterek, teklifin yalnızca 6'ncı bölümle ilgili olduğunu söyledi.

"Biz o dönemde de ifade etmiştik; 6 ve 7'nci bölümlerin peş peşe değil, eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Altıncı bölüm ceza hukuku düzenlemelerini içeriyor, yedinci bölüm ise demokratikleşme başlıklarını kapsıyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmasından kayyım uygulamalarının sona erdirilmesine kadar birçok demokratik adım burada yer alıyor."

Bu konudaki hassasiyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Özel, "Bu teklif yasalaştıktan ve silah bırakma sürecinin teyit edilmesinin ardından, yedinci bölümün de vakit kaybetmeden hazırlanması gerekiyor" dedi.

"Kürt sorununu çözmek yalnızca altıncı bölümle mümkün değil. Kürt vatandaşların sorunlarını ya da Türkiye'nin demokrasi sorununu sadece ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerle çözemeyiz. Altıncı bölüm teknik bir gereklilik olabilir ancak yedinci bölüm demokratik sürecin, barışın, kardeşliğin ve ortak geleceğin başlangıcı olmalıdır."

"SONUÇLARI AZALTIR AMA NEDENLERİ ORTADAN KALDIRMAZ"

Özel ayrıca hukukçu milletvekilleri ile ceza hukukçularının teklif metnine yönelik teknik eleştirileri bulunduğunu belirterek bunları da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"Bugün çözmeye çalıştığımız sorunun temel nedenlerini ancak komisyon raporunun 7'nci bölümüne ilişkin cesur, kararlı ve hızlı adımlarla ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde infaz düzenlemesi bazı sonuçları ortadan kaldırabilir ancak sorunun temel sebeplerini ortadan kaldırmaz."