Geçim sıkıntısı yaşayan çok sayıda asgari ücretlinin ek zam talebine hükümetten olumsuz yanıt gelirken, Yeni Parti konuya ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Özgür Özel ile grup başkan vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın imzasını taşıyan teklifte, asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesi istendi.

AÇLIK SINIRI 36 BİN 940 TL

Teklifin gerekçesinde, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık net asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin 36 bin 940 liralık açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi. Ocak-temmuz döneminde kümülatif enflasyonun yüzde 19,86’ya ulaşmasıyla çalışanların alım gücünün giderek azaldığı belirtildi. Bu nedenle asgari ücretin 1 Ağustos-31 Aralık 2026 tarihleri arasında 45 bin 800 liraya yükseltilmesi, günlük brüt ücretin ise 1.775 lira 91 kuruş olarak uygulanması önerildi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan, milyonlarca asgari ücretli Yeni Parti’nin sunduğu yasa teklifinin TBMM’de kabul edilip edilmeyeceğini merak ederken, teklifin önümüzdeki günlerde görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor.