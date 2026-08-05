Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde U.Ö. adlı sürücüye, 1 Temmuz’da fahri trafik müfettişi tarafından tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. İşlem, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-c maddesine dayandırıldı.

CEZANIN İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

Sürücü, avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak cezanın kaldırılmasını talep etti. Dilekçede, tutanakta ihlali kanıtlayan fotoğraf, video ya da başka bir somut delil bulunmadığı ve bu nedenle cezanın hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

BELGELENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, dosyada ihlal delillerinin eksikliğine dikkat çekerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırımların dayanağı olan delillerin açıkça belgelenmesi gerektiğini vurguladı. İhlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir kayıt olmaması hakkaniyet açısından sakıncalı bulunarak cezanın kaldırılmasına hükmedildi.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMEYİ UNUTMAYIN

Avukat Özge İrem Aksu, bu karara atfen fahri trafik müfettişleri tarafından verilen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceğini söyledi. İtiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin belirtilmesinin ve varsa delillerin sunulmasının önemine işaret etti.