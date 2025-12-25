Romanya'da 19 Aralık'ta Sulina Kanalı'nda meydana gelen deniz kazasında Türk gemisi 'Lady Hayat', 'K Hak' isimli gemiyle çarpışmıştı. Edinilen bilgilere göre, kazanın, K Hak gemisinin Lady Hayat'a su altı hattından bodoslama girmesi sonucu meydana geldiği ve gemide büyük bir delik açarak hasara neden olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Lady Hayat gemisi, bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçirilerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne ulaştırıldı. Geminin, seferine tersaneden yeni boyanmış ve bakımlı bir şekilde çıktığı görüldü. K Hak gemisinin durumu hakkında ise henüz resmi bir bilgiye ulaşılamazken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA