İltihaplı romatizma genellikle vücudun iki tarafında olur. Küçük küçük belirtiler ile başlayan romatizma yavaş yavaş ilerler.

Bu kronik hastalığın belirtileri kişiden kişiye ve günden güne değişebilir. İltihaplı romatizma belirtileri şiddetli görüldüğü dönemlere alevlenme (atak) dönemleri denir. Belirtilerin azaldığı dönemler ise remisyon dönemleridir.

Yorgunluk

Romatizma belirtileri ortaya çıkmadan önce, alışılmadık derecede yorgun hissedebilirsiniz. Yorgunluk diğer belirtilerin başlamasından haftalar veya aylar önce ortaya çıkabilir.

Zaman zaman ortaya çıkan bu aşırı yorgunluk hissine, bazen genel bir keyifsizlik (hasta gibi olma) bazen depresyon hissi eşlik eder.

Sabah Tutukluğu

Sabah tutukluğu genellikle romatizmanın ilk belirtilerinden biridir. Birkaç dakika süren bu tutulma uygun şekilde tedavi edilmezse zamanla kötüleşebilecek bir romatizma belirtisidir.

Birkaç saat süren tutulma ise iltihaplı romatizma belirtisidir. Bu tutulmayı uykudan, bir süre oturduktan veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra da hissedebilirsiniz.

Eklem sertliği

İltihaplı romatizma belirtileri arasında eklem sertleşmesi de yer almaktadır. Aktif olsanız da olmazsanız da gün içerisinde herhangi bir anda eklemlerinizde sertleşme hissedebilirsiniz.

Tipik olarak, sertlik ellerdeki eklemlerde başlar. Aniden ortaya çıkabileceği gibi yavaş yavaş da ortaya çıkabilir.

Eklem ağrısı

Hareket sırasında ya da dinlenirken ortaya çıkan ve eklem sertliğine eşlik eden eklem ağrısı iltihaplı romatizmanın diğer bir belirtisidir. Bu ağrı vücudun her iki tarafında da aynı şekilde görülür.

Romatizma başlangıcında ağrı özellikle parmak ve bileklerde görülür. Sonrasında dizlere, ayaklara, bileklere ve omuzlara yayılır.

Bölgesel eklem şişmesi

İltihaplanmaya başlayan eklemler normalden büyük görünür. Bu eklem şişmesi eklemlerin iltihabı ve ısınmasından kaynaklanır. Eklemlerin hafif inflamasyonu erken dönemde tipiktir ve eklemlerinizin normalden daha büyük

Bu şişmeler birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Zaman içerisinde şişlikler artabilir.

Ateş

İltihaplı romatizma hastasıysanız eklem ağrısı ve iltihaplanmanın yanında hafif ateşiniz de olabilir.

Bununla birlikte, 38 ° C’den daha yüksek ateş başka bir hastalığın ya da enfeksiyonun belirtisi de olabilir.

Uyuşma ve karıncalanma

Tendonların iltihaplanması sinirleriniz üzerinde baskı yaratabilir. Bu da karpal tünel sendromu olarak adlandırılan ellerde uyuşma, karıncalanma veya yanma hissine neden olabilir.

El ve ayaklardaki eklemlerde gıcırdama ya da çatırdı oluşabilir. Iltihapla hasarlanan kıkırdaklar hareket ettirildiğinde bu tarz bir durum ortaya çıkar.

Hareket Yeteneğinde azalma

Eklemlerinizdeki iltihap, tendonların ve bağların denge kaybetmesine veya deforme olmasına neden olabilir. Hastalık ilerledikçe, bazı eklemleri bükemez veya düzeltemezsiniz.

Her ne kadar ağrılar yüzünden hareket etmek zorlaşsa da, düzenli olarak hafif egzersizler yapmak çok önemlidir.

İltihaplı Romatizma (Romatoid Artrit) Erken Belirtileri

İltihaplı romatizma belirtileri aşağıdaki gibidir:

Genel bir zayıflık veya kırgınlık hissi

Ağız kuruluğu

Gözlerde kuruluk, kaşıntı ve iltihaplanma

Gözlerde akıntı

Uyumakta zorluk

Nefes alırken göğüs ağrısı (plörezi)

Kollarda deri altında sert topaklar

İştah kaybı

Kilo kaybı

Kendinizde bu saymış olduğumuz iltihaplı romatizma belirtilerini gözlemliyorsanız hemen bir doktora başvurmalısınız.