16 Nisan 2024 Salı günü yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 50. kez kapılarını açan İnegöl mobilya sektörünün uluslararası fuarı olan MODEF'e ziyaret düzenlediler.

MODEF'e katılım gösteren 170 firmadan dernek üyesi olan 19 firmaya çiçek takdim eden Başkan Serkan Ay konuşmasında, derneğin 50. yılında, 50’nci düzenlenen MODEF'te stand açan dernek üyesi firmalara bir ziyaret düzenlemek istediklerini, fuarın üyelerimize ve İnegöl’ümüze hayır ve bereket getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri fuara katılan dernek üyesi firmaların yetkilileri ile birer hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fuar alanından ayrıldılar.

Kaynak: HABER MERKEZİ