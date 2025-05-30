Rusya ile Ukrayna arasında üç yıldır süren savaşı sonlandırmaya yönelik yürütülen barış müzakerelerinde, yeni toplantının nerede gerçekleşeceği konusu hâlâ gündemdeki yerini korurken, her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar geldi.

Görüşmelerin İstanbul’da yapılması öngörülüyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bir sonraki görüşmenin İstanbul’da gerçekleşmesi mümkün. İlk turun yapıldığı ülkenin tercih edilmesi mantıklı olur” açıklamasında bulunurken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de Türkiye’nin ev sahipliğini desteklediklerini ifade etti.

İkinci toplantı için 2 Haziran’da İstanbul’dalar

Kremlin yetkilileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik İstanbul’da düzenlenecek barış müzakerelerinin ikinci aşaması için 2 Haziran’da hazır olacaklarını bildirdi.

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.

"Buluşmayı teklif ettik"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı."