Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Rusya’ya ait Su-35 tipi savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşarak bir kazaya sebep olma riski yarattı. ABD tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme gerçekleştirdi. Ancak bir Rus Su-35 uçağının sergilediği davranış güvensizdi ve bu durum herkesi tehlikeye attı. Bu, profesyonel bir hava kuvvetinde beklenmeyecek bir durumdur" şeklinde açıklamada bulundu.