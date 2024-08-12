Dün akşam, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangının ardından Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı. Yangının son durumu merak edilirken, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim daha da arttı.

Yangının büyük kısmı kontrol altına alınmış durumda. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, yangının soğutma sisteminde başladığını ve Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği bir saldırı olduğunu öne sürdü. Rosatom, bu durumu "Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm" olarak nitelendirdi.

Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yangının kontrol altına alındığını ve şu an için bir tehlike bulunmadığını belirtti. Daha önce, yangının Ukrayna ordusunun top atışları sonucu meydana geldiği ifade edilmişti. Rusya'nın Mart 2022'de ele geçirdiği santral konusunda Ukrayna ve Rusya birbirini suçlamaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise sosyal medya hesabında, "Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını" ve bu durumu Nikopol'den kayıt altına aldıklarını duyurdu.