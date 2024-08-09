Rusya yine Ukrayna'ya saldırdı Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrinde bir markete bombalı saldırı düzenleyen Rusya binlerce kişinin ölmesine neden oldu.

11 kişi ölürken 37 kişi yaralandı .

İçişleri Bakanı Igor Klymenko, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda "10 kişi öldü ve 35 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu. Yıkılan binanın yanan enkazı arasında çalışan itfaiyecilerin fotoğrafları yayınlandı.



Görgü tanıkları, polis memurları olası ikinci bir saldırıya karşı uyarıda bulunurken düzinelerce insanın kaçıştığını bildirdi



Binadan siyah dumanlar yükselirken polis yakındaki sokakları güvenlik çemberi altına aldı.