Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kriviy Rig kentini füze saldırısına uğrattığını duyurdu.

Zelenskiy, saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını belirterek, kentteki bir eğitim kurumu, apartmanlar ve kentsel altyapının zarar gördüğünü ifade etti.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, arama-kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı.