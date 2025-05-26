Son olarak Türkiye’nin yerli üretimi jet eğitim uçağı HÜRJET için İspanya ile imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini derinleştiren yeni bir dönemin habercisi oldu. Bu adım yalnızca bir uçak satışıyla sınırlı kalmadı; Madrid yönetimi, gözünü Türkiye'nin en gelişmiş hava platformlarına çevirmiş durumda. Milli muharip savaş uçağı KAAN ile Bayraktar ve ANKA gibi insansız sistemlerin de İspanya’nın radarında olduğu belirtiliyor.

Bu ilgiyi değerlendiren İspanyol savunma analisti ve gazeteci Jaime Perez Guerra, Türkiye’nin özellikle son yıllarda savunma teknolojilerindeki hızlı yükselişinin Avrupa’da dikkatle takip edildiğini aktardı. Guerra’ya göre HÜRJET, bu stratejik ortaklığın ilk adımı; ilerleyen süreçte daha yüksek kapasiteli projeler gündeme gelecek. Türkiye’nin artık Avrupa için sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir savunma ortağı haline geldiğini ifade etti.

Anlaşmanın en stratejik yönlerinden biri, HÜRJET’in İspanya’nın Badajoz kentinde kurulacak olan NATO eğitim merkezinde aktif olarak görev alacak olması. Bu durum, HÜRJET’in uluslararası alanda tanıtımı ve prestiji açısından kritik bir rol üstlenmesini sağlıyor. Uzmanlar, uçağın bu merkezde göstereceği performansın başka NATO ülkeleriyle yapılacak olası ihracat anlaşmalarına da zemin hazırlayacağını vurguluyor.

TUSAŞ’ın geliştirdiği HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve taarruz uçağı olarak öne çıkıyor. Yüksek performansıyla dikkat çeken uçak, 1.4 Mach hıza ulaşabiliyor, 45 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor ve 7.500 libre yük taşıyabiliyor. Aynı zamanda modern dijital kokpit yapısı, gece görüş sistemleri ve çeşitli mühimmatlarla uyumlu yapısı sayesinde eğitim görevlerinin yanı sıra operasyonel kullanıma da uygunluk taşıyor. Özellikle F-5 ve T-38 jetlerinin yerini alması planlanan HÜRJET, Türkiye’nin hava gücünde yeni bir sayfa açarken, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne sererken, Avrupa ülkeleriyle kurduğu stratejik bağları da güçlendirmeye devam ediyor.